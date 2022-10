A carregar o vídeo ...

Vindo da derrota a meio da semana para a FIBA Europe Cup, o Sporting respondeu da melhor forma no plano interno, ao bater em casa o V. Guimarães por 114-83. Os leões conseguema a sua terceira vitória em três jogos - são de momento sétimos, com 6 pontos -, ao passo que os minhotos estão no quarto lugar, com duas vitórias e três derrotas (7 pontos).