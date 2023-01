O resumo do Portimonense-Santa Clara

Portimonense e Santa Clara empataram esta sexta-feira sem golos (0-0), em jogo da 16.ª jornada da Liga Bwin, que marcou também a estreia de Jorge Simão no banco dos açorianos. Sagna foi expulso ao ver dois amarelos em três minutos (24' e 27') e complicou a missão dos açorianos, que estiveram em inferioridade numérica até ao final. Com este resultado, o Portimonense é 10.º classificado, com 20 pontos - soma pontos ao fim de três derrotas seguidas na Liga -, enquanto que o Santa Clara é 15.º colocado, com 14 pontos, naquele que também é um regresso aos pontos no campeonato, depois de dois desaires consecutivos.