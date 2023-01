O resumo do P. Ferreira-Sp. Braga: os golos, os casos e outros lances

Foi até ao último suspiro, mas a crença compensou. O Sp. Braga somou os 3 pontos na visita à Capital do Móvel, ao vencer por 2-1, mercê de um golo nos derradeiros instantes de Simon Banza. Foi um momento de explosão de alegria para os minhotos, mas dramático para os castores, que tudo fizeram para merecer pelo menos o empate. Com este triunfo arrancado a ferros, o Sp. Braga chega aos 40 pontos, a 1 do Benfica, que joga dentro de minutos diante do Santa Clara.