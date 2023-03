A carregar o vídeo ...

Em jogo da 5.ª jornada do Grupo A da Liga Betclic, o Sporting venceu na visita à Ovarense por 78-70 e colou-se ao FC Porto na liderança do campeonato, com 49 pontos. Os dois ficando agora à espera do resultado do Benfica (47) no domingo frente à Lusitânia. [Vídeo: FPB]