O resumo do Famalicão-FC Porto: os golos, os casos e outros lances

O FC Porto venceu o Famalicão por 4-2, num jogo louco que teve os dragões a vencer por 2-0, viu os minhotos a chegar ao empate e terminou com a vitória azul e branca por 4-2. Taremi, com quatro golos, três deles de penálti, foi a estrela maior do jogo. Iván Jaime e Colombatto fizeram os tentos do Famalicão. O FC Porto fica agora à espera de ver o que faz o Benfica no dérbi de amanhã com o Sporting para saber se a questão do título fica já resolvida ou se é adiada mais uma semana. Os encarnados conquistam o título amanhã caso ganhem em Alvalade.