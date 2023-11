A carregar o vídeo ...

O FC Porto recebeu e venceu este sábado o V. Guimarães, por 94-72, em duelo da 6.ª jornada da Liga Betclic. Anthony Barber foi o melhor marcador da partida, com 16 pontos), com Nuno Sá a ser o MVP, com 12 pontos, 8 ressaltos e 1 assistência.