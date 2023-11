O resumo do Rio Ave-Boavista: os golos, os casos e outros lances

O Rio Ave deixou este domingo a lanterna vermelha da Liga Betclic, mercê de um triunfo por 2-0 na receção ao Boavista. Um resultado importantíssimo, para a turma de Vila do Conde, que desta forma interrompe uma sequência de oito partidas sem triunfar no campeonato (a única vitória tinha sido a 13 de agosto, diante do Chaves). Fábio Ronaldo e Emmanuel Boateng foram os heróis do triunfo do Rio Ave, que assim sobe a 15.º, com 8 pontos.