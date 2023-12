O resumo do Sp. Braga-Estoril: golos, casos e outros lances

O Sp. Braga recebeu e venceu o Estoril () este domingo em jogo a contar para a 12.ª jornada da Liga Betclic. Com este resultado, os minhotos mantêm-se no 4.º lugar enquanto a equipa da linha é 14.º classificado com os mesmos pontos. O Sp. Braga começou melhor, mas foi o Estoril que, depois de uma excelente jogada coletiva inaugurou o marcador por intermédio de Rafik Guitane (24’). Menos de dez minutos depois os bracarenses chegaram ao golo do empate. Grande assistência de calcanhar de Pizzi para Ricardo Horta (31’), que rematou para o canto inferior direito da baliza. No início da segunda parte o Sp. Braga fez a reviravolta. Cruzamento de Victor Gomez e Banza (51’), à segunda, consegue fazer o golo de cabeça depois de uma defesa incompleta de Marcelo Carné ao primeiro remate do avançado. Os arsenalistas aumentaram a vantagem em cima do apito final. Víctor Gómez rematou de fora de área e Marcelo Carné (90’) não ficou bem na fotografia, acabando por introduzir a bola na própria baliza. Veja todos os lances do encontro.