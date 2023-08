28 passes, quase dois minutos com bola... e golo: equipa de Ricardo Soares dá 'lição' de futebol na China

A carregar o vídeo ...

O Beijing Guoan, equipa chinesa comandada pelo português Ricardo Soares, goleou este sábado o Cangzhou Mighty Lions por 5-1, num jogo em que o último golo da equipa saltou à vista: uma jogada com 28 passes, quase dois minutos com a posse de bola e que terminou em golo. O Beijing Guoan, refira-se, ocupa o 4.º lugar do campeonato chinês.