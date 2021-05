A carregar o vídeo ...

Foi com um triunfo por 5-2 que o Vizela bateu o Vilafranquense e garantiu o regresso à 1.ª Liga, 36 anos depois. Após o apito final, os festejos foram muitos no relvado, contrastando com as lágrimas dos jogadores da turma de Vila Franca de Xira, que com este resultado desceu à Liga 3.