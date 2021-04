A carregar o vídeo ...

Aos 36 anos, Santi Cazorla vive nos qataris do Al Sadd provavelmente a sua última aventura no futebol, mas não se pense que o espanhol está a gozar umas 'férias'. Leva já 12 golos em 20 partidas e este fim de semana, diante do Al Gharafa, mostrou que ainda mantém toda a sua classe, com um penálti à Panenka que deixou todos de boca aberta.