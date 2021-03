A carregar o vídeo ...

405 dias depois, Roger Federer voltou à competição. O suíço exibiu-se em grande nível mais de um ano depois de uma grave lesão no joelho. No ATP 250 de Doha, Federer venceu Daniel Evans por 7-6, 3-6 e 7-5. Este ponto, com que finalizou o duelo, está a correr mundo. [Vídeo: ATP]