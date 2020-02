5 factos sobre a La Liga: o destaque a Messi e o registo defensivo histórico do Real Madrid em contraste com o Sevilha

A carregar o vídeo ...

Lionel Messi assinou três assistências no triunfo do Barcelona sobre o Betis, a terceira vez que o argentino alcança este registo. O Real Madrid nunca, à 23.ª jornada da La Liga, tinha sofrido um número tão reduzido de golos (14) e o Sevilha é o 'campeão' a sofrer nos últimos 15 minutos dos jogos. Eis a presente temporada do campeonato espanhol de futebol em números. [Vídeo: Omnisport]