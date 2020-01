A carregar o vídeo ...

O Bordéus de Paulo Sousa tem estado, recentemente, a um grande nível no que toca aos jogos realizados no Estádio Matmut Atlantique. A equipa orientada pelo treinador português venceu três dos últimos quatro encontros em casa. Este sábado, o Bordéus prepara-se para receber o Lyon, do guarda-redes português Anthony Lopes. [Vídeo: Omnisport]