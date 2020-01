5 factos sobre a Premier League: Mourinho parte desvantagem no frente a frente com Klopp

A carregar o vídeo ...

O Tottenham de José Mourinho recebe, este sábado, o Liverpool de Jürgen Klopp, em jogo a contar para a 22.ª jornada do campeonato inglês. Apesar do desequilíbrio na tabela classificativa - os reds são líderes isolados com 58 pontos (mais 28 do que os spurs) -, verifica-se também uma grande desvantagem no frente a frente entre os dois técnicos. Nos dez jogos disputados frente ao técnico alemão, José Mourinho conseguiu vencer apenas por duas vezes. [Vídeo: Omnisport]