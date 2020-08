«7-2... Acho que já não dá para a reviravolta»: a frase da comentadora da Barça TV que corre o Mundo

A carregar o vídeo ...

A goleada do Bayern Munique ao Barcelona, nos quartos-de-fianl da Liga dos Campeões, poderá ter sido bastante difícil de digerir para os adeptos culé. Na transmissão oficial do encontro, no canal do clube espanhol, os comentadores afetos ao Barça experienciaram momento bem distintos. O golo de Suárez, que na altura estabeleceu o 2-4 no marcador - favorável para os bávaros - dava alguma esperança à massa adepta culé. Contudo, já perto do final, e com o resultado num 'esmagador' 7-2, uma das comentadoras da Barça TV disse o único pensamento que surgia na maioria dos adeptos. [Vídeo: Barça TV]