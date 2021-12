A carregar o vídeo ...

Se conduzir a 160 km/h já é algo que não serve propriamente de exemplo para alguém que o deve ser, o que dizer do facto de Raúl Asencio, jogador do Alcorcón, ter decidido fazê-lo com um café numa mão e, ainda para mais, a gravar a cena com a outra. Pior de tudo... partilhou o vídeo nas redes sociais!