A ação heróica de árbitro de Muay Thai que está a correr o Mundo

O juiz Sittichai Ineiad é por estes dias um dos nomes mais destacados no universo das artes marciais, tudo por causa do seu ato heróico num combate de Muay Thai entre Neymar Paeminburee e So Sovarathana, realizado na semana passada no Camboja. Em causa está a sua ação depois de um arrasador golpe de Sovarathana, que deixou Paeminburee 'apagado'. Percebendo o impacto do golpe, o juiz foi rapidíssimo e, com um gesto instintivo, procurou amparar a queda do lutador, que parecia destinado a cair de cabeça com estrondo no tapete.