O Euro'2020 continua em alta rotação esta segunda-feira, com mais três jogos no programa - Escócia-Rep. Checa, Polónia-Eslováquia e Espanha-Suécia -, aqui antecipados por Francisco Gomes da Silva e Daniel Sousa, os especialistas ProScout que todos os dias trazem as análises de tudo o que se passa no campeonato europeu.