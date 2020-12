A arrasadora análise de Roy Keane ao dérbi de Manchester: «Nunca vi tanto abraço no final...»

A carregar o vídeo ...

Antigo jogador do Manchester United, Roy Keane deixou este sábado uma análise na qual arrasou a falta de compromisso dos jogadores de ambas as equipas após o dérbi da cidade diante do Man. City. O irlandês condenou até o ambiente cordial entre ambas as equipas do final. "Tivemos dois cartões num dérbi, nunca vi tantos abraços e conversas depois de um jogo destes...", atirou o irlandês, num análise que está a merecer elogios por parte dos adeptos de futebol ingleses.