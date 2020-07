Nova expulsão para o Boavista diante do Marítimo. Já perto do minuto 90, Paulinho, médio dos axadrezados, entrou de forma violenta sobre Pedro Pelágio e deixou a formação orientada por Daniel Ramos reduzida a 9 elementos. O árbitro Nuno Almeida não teve dúvidas na cor do cartão a mostrar ao jogador. [Vídeo: VSports]