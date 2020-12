A arrepiante homenagem do Fenerbahçe aos dois 'avôzinhos' mais especiais do clube

A carregar o vídeo ...

Há adeptos e adeptos e Ihsan e Mümtaz estão na lista dos mais especiais de todos do Fenerbahçe. O casal estava nas bancadas do Sükrü Saraçoglu, nos mesmos lugares de sempre, juntos, em todos os jogos em que o clube de coração jogava em casa. Foi assim até à morte de Mumtaz, há uns anos, mas a mulher continuou a manter a tradição. No início de dezembro, Ihsan também faleceu e agora o Fenerbahçe dedicou-lhes uma arrepiante homenagem [Vídeo Twitter Fenerbahçe]