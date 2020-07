A arrepiante mensagem do Jaime Lannister da 'Guerra dos Tronos' para Marcelo Bielsa

A carregar o vídeo ...

Chama-se Nikolaj Coster-Waldau, mas é conhecido pelos fãs de séries televisivas como Jaime Lannister, de 'Guerra dos Tronos'. Para lá desse estatuto, Nikolaj é um ferrenho adepto do Leeds e esta sexta-feira, com o regresso à Premier League do clube não deixou de celebrar em grande. Primeiro terá feito em privado, com os seus, e depois recorreu às redes sociais para partilhar um vídeo que deixa qualquer um arrepiado.