A arte de saber comunicar: Árbitro português dá nas vistas na Liga dos Campeões de basquetebol

Paulo Marques, árbitro português de basquetebol, está a ser muito elogiado pelo respeito e forma de comunicar durante os encontros. Através de uma publicação no Instagram, a conta oficial da Liga dos Campeões da modalidade partilhou um vídeo em que é possível ver o juiz luso com uma postura bastante pedagógica no duelo da passada terça-feira, entre o Unicaja e o Peristeri, a contar para a 3.ª jornada do Grupo A.