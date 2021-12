Luís Diaz chegou ao FC Porto no verão de 2019, proveniente dos colombianos do Júnior Brranquila, e tem-se destacado nos dragões, nomeadamente na presente época, seguindo até os passos de outros colombianos nos azuis e brancos: Falcão, James Rodriguez e Jackson Martínez. Veja aqui um pequeno resumo daquilo que o jogador, de 24 anos, tem feito nas duas últimas épocas e meia no FC Porto. [Vídeo: One Football]