A Suécia goleou Gibraltar, na segunda-feira, por 5-0, em jogo da fase de qualificação para o Europeu de sub-21 de 2025. Joe Mendes, lateral do Sp. Braga, assistiu para um dos golos do triunfo sueco, o primeiro disputado no Grupo C. [Vídeo: SC Braga]