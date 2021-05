A assustadora queda que ditou o adeus de Mohoric ao Giro'2021: bicicleta ficou partida em duas!

A carregar o vídeo ...

Depois de ter perdido Mikel Landa, a Bahrain Victorious ficou sem Matej Mohoric no Giro'2021, devido a uma violenta queda durante a etapa 9 da prova. A violência do impacto foi tal que a bicicleta do ciclista esloveno ficou partida ao meio! Nas redes sociais, Mohoric assumiu ter tido sorte e atribuiu muito mérito à qualidade dos materiais que utiliza. "Tive sorte hoje [ontem]. Estou bem. A minha bicicleta Mérida e o meu capacete Rudy Project aguentaram com a maior parte do impacto e tive muita sorte. Não parti nada, estou só um pouco abalado, mas sem qualquer dor de cabeça no momento. A equipa médica está a controlar a situação", escreveu o ciclista.