Sébastian Haller continua a mostrar a sua veia goleadora no Ajax e este domingo apontou um hat-trick na goleada (5-0) do conjunto da capital holandesa na receção ao Twente. O avançado costa-marfinense soma já 28 golos em 27 jogos esta época pela formação de Erik Ten Hag, que visita Lisboa a 23 de fevereiro para a 1.ª mão dos 'oitavos' da Champions. [Vídeo: One Football]