O Midtjylland apurou-se esta tarde para a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, onde será adversário do Benfica, ao afastar em solo cipriota o AEK Larnaca. Um triunfo dos nórdicos que surgiu no desempate por penáltis, que pode ver na íntegra no vídeo acima.