Maciej Dabrowski, defesa central do LKS Lodz, protagonizou este fim de semana um dos momentos mais insólitos da temporada, quando conseguiu a proeza de 'autoagredir' no duelo com o Arka Gdynia. Tudo sucedeu numa subida à área contrária, quando na tentativa de fazer um pontapé de bicicleta acabou por acertar em cheio com o joelho... no nariz!