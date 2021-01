A carregar o vídeo ...

Concentrado com o Paris SG antes do duelo deste domingo diante do Lorient, foi a partir do hotel da equipa francesa que Neymar acompanhou a final da Libertadores, entre o 'seu' Santos e o Palmeiras. E foi com natural 'azia' que reagiu ao resultado final, conforme mostra este vídeo que Leandro Paredes partilhou nas redes sociais.