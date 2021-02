A carregar o vídeo ...

A La Liga e a Eleven Sports organizaram uma videoconferência com Júlio Baptista para assinalar os 90 anos do campeonato espanhol. O antigo jogador do Real Madrid, entre outros, e que ficou conhecido por 'Besta' devido à força física, deixou muitos elogios a João Félix. "Pode ser um dos melhores jogadores do mundo".