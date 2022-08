A carregar o vídeo ...

O avançado irlandês Ronan Hale, do Cliftonville (da Irlanda do Norte), terá marcado este fim de semana um dos golos mais rápidos da época, ainda por cima com uma... bicicleta. O lance é algo confuso, mas o gesto técnico, ainda que algo atabalhoado, está lá... No final, refira-se, o Cliftonville venceu por 3-2 diante do Carrick Rangers.