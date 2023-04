A bola entrou um palmo na baliza mas não foi golo: momento incrível aconteceu na Finlândia

A carregar o vídeo ...

Timo Stavitski fez um golo que celebrou... mas não contou. O jogador do Inter Turku poderia ter evitado a derrota da sua equipa, em casa do Ilves Tampere (2-1), caso o árbitro tivesse visto a bola totalmente dentro da baliza. A repetição mostra que o esférico esteve cerca de um palmo para lá da linha de golo, mas ainda assim o golo não foi considerado no jogo da 1ª liga da Finlândia.