A 'bomba' de Toni Martínez que colocou o FC Porto em vantagem frente ao Belenenses SAD

Depois de ter ameaçado por duas vezes, Toni Martínez chega mesmo ao golo no Dragão. O avançado espanhol do FC Porto aproveitou um espaço à entrada da área do Belenenses SAD, encheu o pé esquerdo e atirou com conta, peso e medida para o fundo das redes defendidas por Luiz Felipe. Está feito o primeiro no Dragão. Sigao jogo em direto.[Vídeo: VSports]