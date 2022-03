A brincadeira de Agüero que deixou a namorada envergonhada em frente a milhares de pessoas

A carregar o vídeo ...

As transmissões de Agüero na plataforma 'Twitch' têm sido um espaço de interação entre o argentino e os seus fãs desde que se retirou do futebol , e esta semana o ex-avançado protagonizou um momento que deixou a sua namorada, Sofía Calzetti, envergonhada em frente a milhares de pessoas. A modelo foi ter com o antigo jogador para lhe dizer que ia jantar com uma amiga, e Agüero respondeu, em tom de brincadeira: "Tenho dúvidas! Anda cá, mostra a tua roupa às pessoas!". (Vídeo: YouTube)