A carregar o vídeo ...

O encontro entre Ho Chi Minh City e Ha Noi, da 5.ª jornada do campeonato do Vietname, acabou com vitória dos visitantes por 3-0, mas nem tudo foi positivo. Tudo por causa da grave lesão sofrida por Do Hùng Dung, devido a esta brutal entrada de Ngô Hoàng Thinh. O lance, naturalmente, resultou numa expulsão...