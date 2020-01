A brutal homenagem dos City Thunder no regresso de Westbrook a Oklahoma

A carregar o vídeo ...

Mesmo que agora seja um adversário, Russell Westbrook foi esta madrugada alvo de uma sentida homenagem por parte dos Oklahoma City Thunder no seu regresso à Chesapeake Energy Arena. O momento sucedeu antes do início da partida entre OKC e os Houston Rockets, partida na qual os de Oklahoma acabaram por vencer por 113-92 - Westbrook foi o melhor marcador, com 34 pontos, insuficientes para impedir o desaire da sua equipa.