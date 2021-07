A brutal queda que roubou o sonho do ouro olímpico a Mathieu van der Poel

A carregar o vídeo ...

Depois de ter brilhado no Tour'2021, Mathieu van der Poel chegou aos Jogos Olímpicos como mais forte candidato a ganhar o ouro no XCO e a discussão entre os especialistas não passava sobre quem iria vencer, mas sobre quem ficaria atrás do holandês. Contudo, até os maiores favoritos podem ter azares daqueles e foi isso mesmo que sucedeu ao holandês, que caiu de forma violenta ainda na primeira volta. Van de Poel ainda seguiu em prova, mas acabaria por desistir. É que a queda, como se pode ver, foi bem dura...