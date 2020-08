A brutal receção de Nani que deixou a MLS rendida

A carregar o vídeo ...

O Orlando City defronta na próxima madrugada os Minnesota United por um lugar na final do playoff da Major League Soccer, numa partida na qual terá do seu lado a arte e magia de Nani. O português tem sido um dos melhores da temporada, assinando gestos incríveis como este que poderá ver acima. Foi diante do Los Angeles FC, numa partida na qual foi decisivo: assistiu para o golo salvador de Bragança, aos 90', e depois converteu o penálti decisivo. Aos 33 anos, o internacional português continua aí para as curvas...