Um chazinho para acalmar: Bernard fez o 5-4 e Ancelotti 'celebrou' assim

Carlo Ancelotti, treinador do Everton, teve uma reação inesperada ao golo de Bernard que fez o 5-4 a favor do Everton, no jogo com o Tottenham, de José Mourinho, já no prolongamento. Graças a esse golo, os toffees garantiram a passagem aos quartos-de-final da Taça de Inglaterra, mas o seu treinador, muito experiente, nem sequer festejou, porque o café estava demasiado quente... [Vídeo: Twitter]