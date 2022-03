A carregar o vídeo ...

Lewis Hamilton foi esta segunda-feira recebido de forma bem calorosa por centenas de fãs de Fórmula 1 - e do britânico, certamente - na Expo Dubai'2022. "Há corrida este fim de semana. Estão prontos?", questionou o heptacampeão mundial pela McLaren e Mercedes, uma pergunta que contou com uma boa reação do público presente no evento.