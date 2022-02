A caminhada dos jogadores brasileiros do Zorya para a Polónia: «O meu filho chora de frio e não sabemos o que fazer»

A carregar o vídeo ...

O drama dos jogadores brasileiros do Zorya, que tentam deixar a Ucrânia, foi contado nas redes sociais por Vitória Magalhães, a mulher de Juninho, que viaja também com o filho Benjamim, de quatro anos. O casal segue a pé com Guilherme Smith e Cristian Fagundes, juntos caminharam durante quase 10 horas entre Lviv, no oeste do país, e a fronteira com a Polónia, mas não conseguiram autorização para entrar em território polaco.