Stephen Eustáquio continua em altas em jogos pela seleção do Canadá. Este domingo, o médio do FC Porto foi lançado a titular no duelo com a Jamaica, a contar para a fase de qualificação da América do Norte e Central para o Mundial'2022, e brilhou uma assistência que 'rasgou' por completo a defensiva jamaicana no lance que do 1-0. [Vídeo: Canada Soccer]