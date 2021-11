A caricata lição da semana da mulher de Sergio Ramos: como ir à casa de banho...

A carregar o vídeo ...

Apesar de estar a viver com Sergio Ramos e a restante família em Paris, Pilar Rubio continua a marca presença no conhecido programa 'El Hormiguero', onde a cada semana vai deixando algumas dicas sobre como simplificar a vida, à boleia do que partilhou no seu livro. Ora, a mais recente lição está a dar que falar, porque a mulher do defesa do Paris SG decidiu ir ao programa ensinar os espectadores a ir à casa de banho.



"Esta é a posição fisiológica mais correta. É boa para evitar problemas da próstata. Simplesmente, colocando um banquinho ou o que seja, podes subir os pés e ter os joelhos a uma altura maior do que a cintura, o que faz com que o trânsito intestinal seja melhor e evitemos problemas", disse a influencer no programa, numa declaração que motivou muitos comentários nas redes sociais.