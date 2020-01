A celebração mais dolorosa: adepto do Newcastle 'leva' com a bandeirola... nos testículos

A carregar o vídeo ...

No sábado, diante do Chelsea, o Newcastle alcançou uma vitória estrondosa que deixou praticamente todos os seus fãs em êxtase. Todos... menos Keith Robinson. Colocado na zona na qual os jogadores celebraram o tento de Isaac Hayden, o veterano fã dos magpies acabou por pagar bem caro o seu posicionamento, já que levou em cheio com a bandeirola de canto... nos testículos!