A partida entre o Vinha Raínha e o Sourense, da 10ª jornada da 1ª fase do campeonato de juniores da AF Coimbra, ficou marcada por graves incidentes entre jogadores e elementos das equipas técnicas, que se envolveram em confrontos físicos. Já em julho do ano passado houve problemas no encontro entre estas duas equipas.