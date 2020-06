A chamada especial que Klopp fez 10 segundos antes de sagrar-se campeão pelo Liverpool

A carregar o vídeo ...

Sagra-se campeão inglês de futebol será, certamente, um momento importante e emocionante na vida de qualquer treinador. Para Jürgen Klopp não foi diferente. O treinador alemão dos reds confessou, esta sexta-feira, em declarações ao canal televisivo do clube que fez uma chamada à sua família dez segundos antes do final do Chelsea-Manchester City, jogo que acabou por consagrar o Liverpool como o novo campeão da Premier League. [Vídeo: Liverpool / Twitter]