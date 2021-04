A chegada da comitiva do FC Porto ao hotel em Sevilha

A carregar o vídeo ...

Depois da chegada ao aeroporto de Sevilha, a comitiva do FC Porto já chegou à unidade hoteleira onde vai ficar hospedada para o encontro da segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, frente ao Chelsea. A partida, agendada para as 20 horas desta terça-feira, conta com o apoio de Vítor Baía e Luís Gonçalves. Os dois administradores da SAD portista estiveram ausentes das mais recentes deslocações da equipa devido à infeção de Covid-19.



Rui Moreira (presidente da CM Porto e líder do Conselho Superior), Rita Moreira (administradora não executiva) e Pedro Marques Lopes (comentador político e membro do Conselho Superior) também marcaram presença na comitiva portista que viajou para a cidade espanhola.