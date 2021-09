A chegada do FC Porto ao hotel em Madrid com Pepe a receber pedidos para autógrafos

A carregar o vídeo ...

A comitiva do FC Porto já chegou ao hotel, onde vai ficar hospedada em Madrid, antes da partida desta quarta-feira com o Atlético. À chegada, alguns adeptos pediram autógrafos a Pepe. Contudo, o central dos azuis e brancos não foi o único a ser abordado pelos fãs, já que cinco adeptos do Real Madrid pediram autógrafos a Luís Diaz, mostrando ainda estar bem informados sobre o jogador colombiano do FC Porto.